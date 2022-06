IG Metall fordert in NRW 8 Prozent mehr Geld

Düsseldorf (dpa/lnw)

Angesichts der hohen Inflation will die IG Metall für die Beschäftigen der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie in den anstehenden Tarifverhandlungen 8 Prozent mehr Geld fordern. Das habe die Tarifkommission beschlossen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. «Die Beschäftigten erwarten angesichts der stark steigenden Preise und der guten Auftrags- und Ertragslage in vielen Betrieben eine ordentliche Erhöhung ihrer monatlichen Entgelte», sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer Knut Giesler. Der IG-Metall-Vorstand hatte zuvor für die Tarifrunde eine Forderung von 7 bis 8 Prozent empfohlen.

Von dpa