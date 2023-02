Huseinbasic fällt aus: Köln ohne neun Profis gegen Wolfsburg

Dafür beginnt Winter-Neuzugang Davie Selke zum zweiten Mal für Köln, Kingsley Schindler startet zum ersten Mal seit dem 4:2 im Hinspiel am 3. September. Obwohl Trainer Steffen Baumgart gleich zwei Ersatztorhüter auf die Bank setzt, bleibt dort ein Platz frei.

Beim VfL kommt Rechtsverteidiger Kilian Fischer zum vierten EInsatz in der Bundesliga, dem zweiten von Beginn an. Insgesamt wechselte Trainer Niko Kovac im Vergleich zum 0:3 in Leipzig dreimal: Für Felix Nmecha, Luca Waldschmidt und Jonas Wind beginnen neben Fischer noch Mattias Svanberg und Omar Marmoush. Der Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw fehlt gesperrt.