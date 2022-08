Hunderttausende Euro Schaden bei Brand in Wohnhaus

Hüllhorst (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die drei Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein 54-Jähriger Bewohner sei wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa