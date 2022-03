Hunderte Menschen demonstrieren auf Fahrrädern in Köln

Köln (dpa/lnw)

Unter dem Motto «Kidical Mass - Sichere Rad-Infrastruktur und Freiräume für Kinder und Jugendliche» haben sich am Sonntag in Köln mehrere Hundert Menschen an Fahrraddemonstrationen beteiligt. Auch ukrainische Fahnen mit dem Spruch «Ride a bike - stop war» waren zu sehen.

Von dpa