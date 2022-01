Hunderte beteiligen sich am Aktionstag für Lützerath

Lützerath (dpa/lnw)

Hunderte Menschen haben sich am Samstag an einem hybriden Aktionstag für den Erhalt des Tagebaudorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier eingesetzt. Im Rahmen der zentralen Veranstaltung haben Umweltaktivisten gelbe Kreuze als Symbol des Braukohlewiderstands aufgestellt. Beteiligt an dem Aktionstag waren über 40 Städte. In Essen etwa gab es eine Aktion mehrerer Klima- und Umweltgruppen an der Marktkirche, die auch von der Umweltgewerkschaft unterstützt wurde.

Von dpa