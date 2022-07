Hunde schauen sich in Superman-Capes «Super-Pets»-Film an

Köln (dpa)

Etwa 30 Hunde in Superman-Capes haben sich am Samstag zu einer speziellen Vorführung des neuen Films «DC League of Super-Pets» in Köln eingefunden. Es handelte sich um sogenannte Petfluencer-Tiere mit reichweitenstarken Accounts in den sozialen Netzwerken. Ihre Halterinnen und Halter hatten sich mit einem Video auf ihrem Instagram-Kanal um einen Platz bei der Kino-Vorführung beworben.

Von dpa