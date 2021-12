Hunde-Besitzerin Zarrella verliert ihr Herz an einen Kater

Bonn (dpa)

Moderatorin und Hunde-Besitzerin Jana Ina Zarrella hat ihr Herz bei einem Tierheimbesuch überraschend an eine Katze verloren. Am Dienstag räumte die 45-Jährige einem Kater einen prominenten Platz auf ihrem Instagram-Kanal mit fast 700.000 Abonnenten frei und rief dazu auf, ein neues Zuhause für Chico - so der Namen des Tierchens - zu finden. «Ich bin verliebt in den kleinen Chico», sagte die Moderatorin anschließend der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe mich in diese Katze auf jeden Fall komplett verliebt.» Der Kater hatte mit Zarrella ausgiebig geschmust. «Das war wirklich so ein süßer, offener Kater.»

Von dpa