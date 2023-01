HSV will Noah Katterbach vom 1. FC Köln ausleihen

Hamburg (dpa)

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will U21-Nationalspieler Noah Katterbach vom 1. FC Köln ausleihen. Wie der Club am Samstag mitteilte, hält sich der Linksverteidiger bereits im HSV-Trainingslager im spanischen Sotogrande auf. Mit einer Gastspielgenehmigung soll er an der Vorbereitung teilnehmen. Aktuell ist Katterbach an den Schweizer Erstligisten FC Basel ausgeliehen. Der Leihvertrag soll kurzfristig aufgelöst werden.

Von dpa