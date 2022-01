Horst Lichter wollte nicht im Horst-Lichter-Film mitspielen

Köln (dpa)

Der Koch und Moderator Horst Lichter («Bares für Rares») wollte nicht selbst eine Rolle in dem autobiografischen Film «Horst Lichter – Keine Zeit für Arschlöcher» übernehmen. «Freunden, denen ich davon am Anfang erzählte, fragten immer: Ach, spielst du dich selbst? Ich habe dann aber gesagt: Unter gar keinen Umständen», berichtete der 59-jährige Lichter, der am 15. Januar 60 wird, der Deutschen Presse-Agentur. Als Horst Lichter ist in dem Film der Schauspieler Oliver Stokowski (59) zu sehen. Das ZDF zeigt ihn am Sonntag (9.1., 20.15 Uhr).

Von dpa