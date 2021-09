Holstein Kiel setzt gegen SCP auf Lockerheit und Qualität

Kiel (dpa/lnw)

Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel gehen optimistisch in das erste Spiel nach dem Rücktritt von Cheftrainer Ole Werner: «Jede Veränderung ist ein Neuanfang, der auch eine Chance bietet», sagte Interimscoach Dirk Bremser am Donnerstag. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) spielt der Tabellen-15. aus Kiel bei Tabellenführer SC Paderborn. Es sei unerheblich, gegen wen man spielt, sagte der 55-jährige Bremser: «Wir haben den Glauben an unsere Qualität und die Überzeugung, dass wir gut sind.»

Von dpa