Hoher Sachschaden nach Bäckerei-Brand in Gelsenkirchen

Bei einem Brand in einer Bäckerei in Gelsenkirchen ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zum Dienstag aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Elf Menschen mussten das Wohn- und Geschäftsgebäude verlassen und die Nacht woanders verbringen. Verletzte habe es nicht gegeben.

Der Brand war am frühen Dienstagmorgen noch nicht gelöscht. Da sich in der Bäckerei Mehlvorräte befänden, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, da es zu einer Mehlstaubexplosion kommen könnte, sagte der Sprecher. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.