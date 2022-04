Hofmann und Thuram nach Verletzungen Startelf-Kandidaten

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann und Offensiv-Kollege Marcus Thuram könnten bei Borussia Mönchengladbach nach ihren Ausfällen an diesem Wochenende in die Startelf zurückkehren. «Das sind zwei Spieler, die grundsätzlich immer ein Thema sein müssen für die Startaufstellung», sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag und damit zwei Tage vor dem Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth.

Thuram war vor dem 1:1 gegen den FSV Mainz 05 zuletzt kurzfristig aufgrund von Adduktorenbeschwerden ausgefallen. Nationalspieler Hofmann hatte sich vor einem Monat einen Muskelfaserriss zugezogen. Noch keine Option für die Bundesligapartie in Franken sind Außenbahnspieler Luca Netz wegen muskulärer Probleme und Innenverteidiger Marvin Friedrich, der noch einen Fitness-Rückstand hat.

Hütter blickte am Donnerstag auch noch einmal auf das Spiel gegen Mainz zurück, bei dem die Borussia nach einer guten ersten Hälfte im zweiten Durchgang stark nachgelassen hatte. «Das war einfach eine sehr, sehr schwache Leistung», sagte der Österreicher zum zweiten Durchgang. Angesprochen auf läuferische Schwächen in seinem Team sagte der Österreicher: «Wir gehören nicht zu den Topmannschaften in der Bundesliga, was das läuferische Potenzial anbelangt.» Hütter ergänzte: «Wir sind eine fußballerische Mannschaft.»