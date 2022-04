Hofmann kehrt in Borussias Startelf zurück

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann kehrt nach Verletzungspause und einem Kurzeinsatz wieder in die Startformation von Borussia Mönchengladbach. Der 29-Jährige ersetzt im rheinischen Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (18.30/Sky) den angeschlagenen Stürmer Marcus Thuram. Auch Ramy Bensebaini, der am Spieltag 27 Jahre alt wird, steht wieder in Borussias Anfangself. Ansonsten vertraut Trainer Adi Hütter seiner zuletzt mit 2:0 in Fürth erfolgreichen Formation.

Von dpa