Höhenretter befreien Arbeiter unter der Theodor-Heuss-Brücke

Düsseldorf (dpa/lnw)

Drei Männer haben sich mit einem Brückenbesichtigungswagen unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf festgefahren und mussten gerettet werden. Der Wagen hatte sich am Mittwochnachmittag etwa mittig über dem Rhein verklemmt, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Die Männer konnten die Verklemmung nicht lösen und riefen den Notruf. Zur Rettung kamen ein Löschzug, ein Feuerlöschboot, Höhenretter und ein Rettungsdienst.

Von dpa