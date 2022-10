Höchststand bei Kleinen Waffenscheinen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen haben so viele Menschen einen Kleinen Waffenschein wie noch nie. Die Zahl der erteilten Genehmigungen lag laut Innenministerium zum Stichtag 31. August bei 189.478. Ende vergangenen Jahres waren es noch 181.072, 2020 waren es knapp 175.000. Zum Vergleich: 2015 lag die Zahl der erteilten Kleinen Waffenscheine noch deutlich niedriger bei knapp 71.000. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag hervorgeht, steigen die Zahlen schon seit zehn Jahren stetig an.

