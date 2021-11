Hockey: 2022 zehn Pro-League-Spiele in Nordrhein-Westfalen

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Frauen und Männer werden im Frühjahr kommenden Jahres zehn Pro-League-Heimspiele in Düsseldorf und Mönchengladbach austragen. Das teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit.

Den Anfang macht die Frauen-Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger mit den Partien am 22. und 23. März in Düsseldorf gegen Spanien. Weiter geht es dann am 26./27. März sowie 30. April/1. Mai in Mönchengladbach. Am ersten Wochenende treffen die deutschen Frauen auf die USA und die Männer auf Spanien. Am dritten Termin heißt der Gegner für beide DHB-Auswahlen je zweimal England.

Wer die deutsche Männer betreut, steht nach dem Abschied des bisherigen Bundestrainers Kais al Saadi, dessen am Jahresende auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, bislang nicht fest. Die weiteren Heimspielorte der Pro-League-Saison 2022 will der DHB in Kürze bekanntgebe.