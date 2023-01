Hochwasser in Solingen: Lage stabil

Solingen (dpa/lnw)

Nach einem Hochwasseralarm in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Solingen hat sich die Lage an der Wupper wieder stabilisiert. Es sei zu keinen akuten Einsatzstellen mehr für die Feuerwehr gekommen, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Die Lage sei soweit stabil und die Pegelstände engmaschig in Kontrolle. «Es geht auf jeden Fall noch nicht in die schlechtere Richtung». Der Pegel der Wupper sei demnach sogar langsam rückläufig - «wobei eher stabil», so der Sprecher. Seinen Angaben zufolge war in der Nacht lediglich ein Wehr mit Treibgut vollgelaufen, das durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder freigeräumt wurde. Akute Einsatzstellen oder größere offene Einsätze gab es demnach nicht.

Von dpa