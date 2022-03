Hochschulen sollen mit Präsenz ins Sommersemester starten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sollen weitgehend mit Präsenzlehre ins neue Semester Anfang April starten. «Die Durchführung des Lehrbetriebs findet im Sommersemester 2022 in der Regel in Präsenz statt», hieß es in einer Mitteilung des Wissenschaftsministeriums. In begründeten Ausnahmefällen seien jedoch «digitale Lehrformate, die eine Präsenzlehrveranstaltung vollständig ersetzen, zulässig». Es sei davon auszugehen, dass die Hochschulen mit diesen Ausnahmen verantwortungsvoll umgehen werden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Von dpa