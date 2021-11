Historisches Happening: Nachtwächter zogen durch Lippstadt

Lippstadt (dpa)

Nachtwächter aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich im nordrhein-westfälischen Lippstadt getroffen. Rund 50 Teilnehmer folgten am Samstag der Einladung des Vereins «Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren». Am Vormittag wurden sie am Rathaus begrüßt, dann flanierten sie durch Lippstadt und präsentierten sich der Bevölkerung.

Von dpa