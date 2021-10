Historische Pleite für KFC: Uerdingen geht 0:11 unter

Velbert (dpa/lnw)

Der KFC Uerdingen hat in der Regionalliga West eine zweistellige Abreibung erhalten. Der Zwangsabsteiger ging am Samstag in Velbert gegen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen mit 0:11 unter und kassierte damit die höchste Pflichtspiel-Niederlage seit 1971. Zur Halbzeit stand es noch 0:3. Uerdingens Erdinc Karakas sah in der 89. Minute zudem die Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 10:0 für den Aufstiegsaspiranten, der nach dem Platzverweis per Elfmeter den Endstand besorgte. Essens Torjäger Simon Engelmann schoss drei Tore.

Von dpa