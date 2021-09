Hirsch kracht mit Geweih in Windschutzscheibe

Hamminkeln (dpa/lnw)

Ein ausgewachsener Hirsch ist bei der Autofahrt eines 55-Jährigen in Hamminkeln auf die Straße gesprungen und mit seinem Geweih in die Windschutzscheibe gekracht. Der Mann überstand den Aufprall mit leichten Verletzungen. «Er hat wahnsinnig viel Glück gehabt», sagte eine Polizeisprecherin im Kreis Wesel am Donnerstag. Das Tier war am Mittwochabend unvermittelt auf die Bundesstraße vor das Auto gelaufen, wurde erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Dann krachte der Hirsch in die Windschutzscheibe, die zersprang. Er blieb tot im Straßengraben liegen.

Von dpa