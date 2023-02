Hinweistafeln lenken Verkehr um Duisburger Rheinbrücke

Duisburg/Leverkusen (dpa/lnw)

Zehn digitale Hinweistafeln an den Autobahnen sollen dafür sorgen, dass der Verkehr rund um die staugeplagte A40-Rheinbrücke Neuenkamp besser fließt. Während der Arbeiten für den Neubau der wichtigen Rhein-Überquerung könne der Verkehr jetzt gezielt auf weniger befahrene Ausweichrouten gelenkt werden, teilte die Autobahn-Gesellschaft am Mittwoch mit. Gesteuert werden die Anzeigetafeln aus der Verkehrszentrale in Leverkusen. Autos und Lastwagen würden dann je nach Verkehrslage im Norden über die A42 oder im Süden über die Düsseldorfer Flughafenbrücke (A44) geleitet.

Von dpa