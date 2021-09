Im Ermittlungsfall zu mutmaßlichen Anschlagsplanungen auf die Synagoge in Hagen gab es konkrete Hinweise auf «eine islamistisch motivierte Bedrohungslage». Das sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Köln. Die Hinweise seien sehr ernst zu nehmen gewesen und hätten Hinweise auf Täter, Tatzeit und -ort enthalten.