Himmelfahrtstag mit Rheinschwimmen und Bollerwagentouren

Köln (dpa/lnw)

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen sind an Christi Himmelfahrt Gruppen zu Vatertagsausflügen aufgebrochen. An Ausflugszielen wie dem Aachener Weiher in Köln waren am Mittag erste Gruppen mit Bollerwagen unterwegs, wie ein dpa-Reporter berichtete. Schon am Morgen waren Schwimmer sportlich in den Feiertag gestartet: Beim traditionellen Rheinschwimmen stiegen Hunderte Schwimmer in den Fluss und begaben sich auf eine einstündige Schwimmtour von Köln-Poll bis zum Rheinpark in Deutz.

Von dpa