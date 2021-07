Hersteller ruft Sesampaste wegen Salmonellenbelastung zurück

Ein Lebensmittelhersteller aus Grevenbroich hat Sesampaste in 850-Gramm-Gläsern wegen Salmonellenfunden zurückgerufen. Betroffen sei Tahini Sesampaste der Nosor Baladna GmbH (Mindesthaltbarkeit 12.1.2023, Los ITM: 021), teilte der Hersteller am Mittwoch über das Portal Lebensmittelwarnung.de mit. Die Salmonellen seien bei Stichproben der Gesundheitsämter in Grevenbroich und Essen in einigen Gläsern entdeckt worden. Kunden könnten die Produkte zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, hieß es.