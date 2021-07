Herrmann rettet Gladbach 2:2 gegen Drittligisten

Trainer Adi Hütter blickt während eines Interviews nach dem Training in die Runde.

Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer Adi Hütter musste sich zum Einstand im ersten Testspiel mit seinem neuen Team mit einem Remis begnügen. Der Bundesligaachte der vergangenen Saison kam am Samstag im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Fußball-Drittligisten Viktoria Köln über ein 2:2 (1:2) nicht hinaus. Vor 990 Zuschauern im Rheydter Grenzlandstadion rettete Patrick Herrmann (67. Minute) mit einem direkt verwandelten Freistoß das Unentschieden, Ramy Bensebaini (4.) hatte die 1:0-Führung der Gladbacher erzielt.

Hütter musste auf zahlreiche Stammspieler verzichten und setzte in beiden Halbzeiten Nachwuchsspieler und Profis aus dem zweiten Glied ein. Die Kölner kamen durch Jeremias Lorch (8.) und einem Eigentor von Tony Jantschke (17.) zu ihren Treffern. Im nächsten Testspiel treten die Gladbacher am kommenden Samstag beim Zweitligisten SC Paderborn an.