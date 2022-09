Herbst zeigt sich in NRW: Schauer und Gewitter am Wochenende

Essen (dpa/lnw)

Schauer, Gewitter und kühle Temperaturen: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen am Wochenende mit unbeständigem Herbstwetter rechnen. Zudem werde es in den kommenden Tagen windig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bereits am Freitag sei es teils stark bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf gebe es gebietsweise Schauer. Auch kurze Graupelgewitter seien nicht ausgeschlossen - bei Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad. Dazu sei es sehr windig, so der Experte. Besonders vom Münsterland bis nach Ostwestfalen seien sogar stürmische Böen möglich. Auch in der Nacht ziehe ein schauerartiges Regengebiet durch NRW. Die Temperaturen sinken dann auf einstellige Werte.

Von dpa