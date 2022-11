Herbst in NRW war außergewöhnlich warm

Offenbach/Essen (dpa/lnw)

Der Herbst war in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen außergewöhnlich warm. Mit 11,8 Grad lag die Durchschnittstemperatur 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. In NRW sei es gemeinsam mit dem Herbst 2014 der zweitwärmste Herbst seit Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881.

Von dpa