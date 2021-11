Henkel wegen hoher Kosten pessimistischer

Düsseldorf (dpa)

Der Konsumgüterkonzern Henkel wird wegen der hohen Rohstoff- und Transportkosten für das laufende Jahr pessimistischer. Die Ergebniskennziffern 2021 werden nun am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne erwartet, wie das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Die bereinigte Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll nun bei rund 13,5 Prozent liegen, das bereinigte Ergebnis je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich.

Von dpa