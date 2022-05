Henkel strebt bis 2025 Geschlechterparität im Management an

Düsseldorf (dpa)

Der Konsumgüterhersteller Henkel (Persil, Schwarzkopf, Loctite) will bis 2025 über alle Management-Ebenen hinweg ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis herstellen. «Wir sind davon überzeugt, dass Geschlechtervielfalt eine entscheidende Rolle für unseren zukünftigen Geschäftserfolg spielt», sagte Konzernchef Carsten Knobel am Dienstag in Düsseldorf. Sowohl auf den Top-Management-Ebenen als auch im unteren und mittleren Management solle der Anteil von Frauen deshalb signifikant erhöht werden.

Von dpa