Henkel-Kraftwerk soll Wärme in Fernwärmenetz einspeisen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Konsumgüterkonzern Henkel will industrielle Abwärme aus seinem eigenen Kraftwerk in das Fernwärme-Netz der Stadtwerke Düsseldorf einspeisen. Henkel und die Stadtwerke besiegelten am Dienstag einen entsprechenden Vertrag. Künftig sollen bis zu 40 Prozent der Fernwärme für zwei Stadtteile in Düsseldorf über Wärme aus der Kraft-Wärme-Kopplung des Henkel-Kraftwerks gedeckt werden. Das Kraftwerk verfügt laut Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur über eine Bruttoleistung von knapp 83 Megawatt und wird mit Erdgas und Heizöl betrieben.

Von dpa