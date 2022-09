Hengst Tünnes gewinnt 138. Deutsches St. Leger in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw)

Der drei Jahre alte Hengst Tünnes hat das 138. Deutsche St. Leger in Dortmund gewonnen. In dem mit 70.000 Euro dotierten letzten Saisonklassiker des deutschen Turfs siegte der kleine Bruder des Stargaloppers Torquator Tasso am Sonntag überlegen mit acht Längen Vorsprung. Er verwies nach 2800 Metern mit Championjockey Bauyrzhan Murzabayev den Hengst Sir Filip (Hugo Journiac) auf Rang zwei. Dritter wurde Nerium unter Leon Wolff.

Von dpa