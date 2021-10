Helikopter errichtet 64 neue Oberleitungen in Eiltempo

Dortmund (dpa/lnw)

Mit Hilfe eines Helikopters hat die Deutsche Bahn auf einer Strecke bei Dortmund im Eiltempo neue Oberleitungsmasten aufstellen lassen. In nur einem Tag sollten auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern 64 der großen Masten errichtet und die alten entfernt werden - eine Arbeit, die sonst mindestens viermal so lange dauere. «Die Aktion ist sehr gut angelaufen und bislang reibungslos», sagte ein Bahnsprecher am Montagmittag.

Von dpa