Helfer bei Unfall auf A45 lebensgefährlich verletzt

Drolshagen (dpa/lnw)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 bei Drolshagen ist ein Lkw-Fahrer, der Erste Hilfe leistete, lebensgefährlich verletzt worden. Vier weitere Menschen wurden verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Unfall am Montagnachmittag seien insgesamt zwölf Fahrzeuge beteiligt gewesen. Die A45 war in Fahrtrichtung Dortmund bis in die Nacht zum Dienstag gesperrt.

Von dpa