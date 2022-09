Helene Fischer gibt in Köln Pressekonferenz zu Tour 2023

Helene Fischer will nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. 70 Konzerte sind geplant. Einzelheiten dazu soll es am Mittwoch geben.

Die Sängerin Helene Fischer will am Mittwoch (12.00) bei einer Pressekonferenz in Köln über ihre für nächstes Jahr geplante Tournee sprechen. Die Tour soll 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfassen. Die Sängerin («Atemlos durch die Nacht») kooperiert dafür mit dem aus Kanada stammenden Artistik- und Theaterkunst-Unternehmen Cirque du Soleil. Fischer (38) will ihre größten Hits, Songs ihres neuen Albums «Rausch» und «eine neue fantastische Show voll magischer Momente» präsentieren.

Stationen sind Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt. Der Auftakt ist für den 21. März 2023 in Bremen geplant, das letzte Konzert dann am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Fischer gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas.