Heißeste Orte am Samstag in NRW waren rund um Köln

Der Samstag ist mit fast 36 Grad in einigen Orten der bislang heißeste Tag des Jahres auch in Nordrhein-Westfalen gewesen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden am späten Nachmittag an der Station Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) 35,7 Grad gemessen, am Flughafen Köln-Bonn 35,5 Grad und an der Station Köln-Stammheim 35,3 Grad. NRW hatte jedoch nicht die heißesten Orte bundesweit. Die waren laut DWD diesmal mit 37,1 Grad Waghäusel-Kirrlach am Oberrhein (Baden-Württemberg) sowie Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz).