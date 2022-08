Hecken und Wiesen angezündet: Mutmaßliche Täterin gefasst

Köln (dpa/lnw)

Sie soll in Dorsten nördlich des Ruhrgebiets Hecken und Rasenflächen angezündet haben: Die Polizei hat eine mutmaßliche Brandstifterin gefasst. Die 45-Jährige sitze in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Samstag.

Von dpa