Haus des Jugendrechts: Mehr Sicherheit vor Intensivtätern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zur engmaschigeren Kontrolle jugendlicher Intensivtäter hat jetzt auch die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt ein «Haus des Jugendrechts». Spitzenrepräsentanten der Landesregierung und der Stadt eröffneten am Montag die siebte Einrichtung in NRW. Polizei, Jugendhilfe und Staatsanwaltschaft arbeiten in den Häusern gemeinsam daran, straffällig gewordenen jugendlichen Intensivtätern schnell und konsequent klare Grenzen aufzuzeigen, sie enger zu kontrollieren und sie ihrer persönlichen und sozialen Lage zu unterstützen. Schließlich stehe bei ihnen noch die Erziehung im Vordergrund, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU).

Von dpa