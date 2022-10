Haus der Geschichte tourt durch das Land: Start in Aachen

Mit einem «MuseumMobil» geht das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen auf Reisen. In den nächsten Jahren soll die in einem Container untergebrachte Ausstellung in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes einmal Station machen. Den ersten Halt macht das rollende Museum in Aachen. Heute stellt das NRW-Haus der Geschichte das Projekt vor. Vom 14. bis zum 23. Oktober ist das kleine Museum im Aachener Zentrum für Besucher geöffnet. Im Container-Museum und im nahe gelegenen Stadtmuseum, dem Centre Charlemagne, sind Objekte mit Geschichten aus allen Landesteilen zu sehen, von der Landesgründung bis heute. Auch Zeitzeugen kommen zu Wort.

Doch das Haus will sich nicht nur selbst vorstellen, sondern auch neue Objekte gewinnen: Am 22. Oktober ist ein «Sammelsamstag» geplant, zu dem Dinge, die mit der Geschichte von NRW zu tun haben, mitgebracht werden können.

Das Haus der Geschichte NRW ist ein Museum im Aufbau. Das dafür vorgesehene Gebäude am Rheinufer in der Nähe des Landtags in Düsseldorf wird in den kommenden Jahren saniert.