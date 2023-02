Hauptsächlich Männer wegen Alkoholproblemen im Krankenhaus

Wie das Statistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte, wurden im Jahr 2021 65.162 Menschen aus NRW wegen der Folgen übermäßigen Alkoholkonsums stationär im Krankenhaus behandelt und damit zwei Prozent weniger als 2020. 72,4 Prozent davon waren Männer. Im selben Jahr gab es den Angaben zufolge 2316 alkoholbedingte Sterbefälle - das waren den Angaben zufolge 1,1 Prozent aller Sterbefälle mit Wohnsitz in NRW. Bei den Alkoholtoten lag der Männeranteil ähnlich hoch wie bei den stationären Klinikbehandlungen.