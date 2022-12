Hauptreisetag vor Weihnachten: Keine Probleme an Flughäfen

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Am ersten Tag der Weihnachtsferien hat es an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen etwas mehr Andrang als sonst gegeben, größere Schlangen an den Schaltern blieben am Freitagmorgen aber zunächst aus. Bei Check-In und Sicherheitskontrollen laufe alles geordnet und ruhig, hieß es vom Flughafen Düsseldorf. Ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn sprach von einem «normalen Flughafenbetrieb».

Von dpa