Hansas Serie reißt in Düsseldorf: Fortuna-Aufschwung hält an

Düsseldorf (dpa)

Fortuna Düsseldorf hat die Erfolgsserie von Hansa Rostock gebrochen und einen riesigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Am Freitag bezwang das Team von Daniel Thioune die zuvor viermal in Serie siegreichen Norddeutschen verdient mit 3:0 (1:0). Ao Tanaka (13. Minute), Shinta Appelkamp (64.) und Khaled Narey (90.+3) schossen vor 22 346 Zuschauern die Fortuna-Tore. Damit bauten die Düsseldorfer die eigene Serie auf acht ungeschlagene Partien aus.

Von dpa