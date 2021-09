Handwerksarbeiten lösen Vollbrand in Dachgeschoss aus

Langenfeld (dpa/lnw)

Handwerksarbeiten in einem Einfamilienhaus in Langenfeld (Kreis Mettmann) haben einen brennenden Dachstuhl und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 42 Jahre alte Hauseigentümer wurde am Fuß verletzt, weil er das Feuer selbst löschen wollte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Den Ermittlungen zufolge geriet Styropor unter einer Teerpappe in Brand, als Handwerker am Dienstagabend mit einem Brenner an einer Dämmung auf dem Hausdach arbeiteten.

Von dpa