Handwerk macht deutlich mehr Umsatz

Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,7 Prozent gestiegen, teilte das Landesstatistikamt am Montag mit. Der Wert ist nominal - die Inflation ist hierbei also nicht berücksichtigt. Zugleich blieb die Beschäftigtenzahl etwa gleich. Die einzelnen Sparten legten beim Umsatz unterschiedlich zu, besonders das Lebensmittelgewerbe bekam deutlich mehr Geld. Das Bauhauptgewerbe und das Handwerk für den privaten Bedarf legten jeweils um rund 12 Prozent zu. Das Kfz-Gewerbe konnte hingegen kaum zulegen (plus 0,8 Prozent).