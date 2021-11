Handgemenge: Betrunkener hält Auto für Taxi

Der 22-Jährige hatte in der Nacht zu Sonntag in einem unbesetzten Auto mit laufendem Motor ein vermeintliches Taxi erkannt und wollte einsteigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Allerdings war das Fahrzeug nur kurz von mehreren Männern abgestellt worden, die ihrerseits ihren Freund zu Hause abgesetzt hatten und noch an dessen Haustür standen.

Als die Drei die fremde Person an ihrem Auto sahen, seien sie losgestürmt, da sie glaubten, der Fremde wollte ihr Auto stehlen. Es sei zum Handgemenge gekommen, bis der 22-Jährige die Flucht ergriff.

Zwei Männer trugen leichte Gesichtsverletzungen davon, eine Brille ging zu Bruch. Eine Polizeistreife war schließlich auf den Flüchtigen und seine drei Verfolger aufmerksam geworden und hatte das Missverständnis aufgeklärt.