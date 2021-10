Hamburger SV vergibt Heimsieg gegen zehn Düsseldorfer

Hamburg (dpa)

Der Hamburger SV hat trotz Überlegenheit und Überzahl den zweiten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Norddeutschen trennten sich am Samstagabend im heimischen Volksparkstadion von Fortuna Düsseldorf mit 1:1 (1:0) und bleiben damit auf Distanz zu den Aufstiegsplätzen. Für die Gastgeber traf vor 38 954 Zuschauern Robert Glatzel (19. Minute). Den Ausgleich erzielte Robert Bozenik (72.). Die Düsseldorfer mussten schon nach 25 Minuten auf Edgar Prib verzichten. Nach einem Foul an Tim Leibold sah er die Rote Karte.

Von dpa