Hambacher Forst: Ministerium verteidigt Weisung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Bauministerium hat seine Einmischung in den Rechtsstreit der Stadt Kerpen um die Räumung des Hambacher Forsts mit einem «überörtlichen Interesse» in der Sache begründet. Daher sei die Weisung an die Stadt, in Revision zu gehen, auch rechtlich in Ordnung gewesen. Das geht aus einem Bericht des Ministeriums an den Landtag hervor.

Von dpa