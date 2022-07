Haller aus Krankenhaus: Schritt eins ist abgeschlossen

Dortmund (dpa)

Fußball-Profi Sébastien Haller hat sich nach seiner Hodentumor-Diagnose aus dem Krankenhaus gemeldet. «Hallo zusammen, ich wollte euch mitteilen, dass Schritt eins abgeschlossen ist! Ich möchte mich bei @BVB und dem medizinischen Team bedanken, die sich hervorragend um mich gekümmert haben. Ein großes Dankeschön auch an alle Pflegekräfte des Krankenhauses für ihre Unterstützung», schrieb der Stürmer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Donnerstagabend in den sozialen Medien zu einem Bild von sich, auf dem er in einem Krankenhausbett liegend in die Kamera lächelt und den linken Daumen nach oben streckt.

Von dpa