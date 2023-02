Halbe Million Narren feierten in Düsseldorf friedlich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rund eine halbe Million Menschen haben nach Polizeiangaben an Altweiber in der stark gefüllten Düsseldorfer Innenstadt ganz überwiegend friedlich gefeiert. «Es war entspannter als sonst», berichtete die Polizei am Freitag. 100 Platzverweise und 30 Gewahrsamnahmen seien angesichts der Menge der Menschen wenig. Im Jahr 2017 etwa hatte die Polizei an Altweiber in Düsseldorf 240 Platzverweise verhängen müssen.

Von dpa