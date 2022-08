Haftbefehl nach lebensgefährlichen Stichverletzungen

Das habe die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Haftrichter wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags am Vortag erwirkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau sei am Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen aus einem Haus auf die Straße gelaufen und habe Autofahrer um Hilfe gebeten. Die Schwerverletzte wurde nach früheren Angaben von Ersthelfern versorgt und kam in ein Krankenhaus. Kurze Zeit später sei der getrennt lebende und 48 Jahre alte Ehemann als Tatverdächtiger festgenommen worden. Eine Mordkommission ermittelt. Zur mutmaßlichen Tatwaffe äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.